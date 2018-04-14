AK Parti İl Kongrelerinde Sona Gelindi

ENES KAPLAN - AK Parti Olağan Büyük Kongre sürecinde il kongreleri İstanbul ve İzmir haricinde tamamlandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 49, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım 30 ilde kongreye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Baba ocağı" Rize'de 18 Kasım'da başlayan il kongreleri, geçen hafta yapılan Van kongresiyle 79 ilde tamamlandı. 28 Nisan'da İzmir il kongresi ve 6 Mayıs'taki İstanbul kongreleriyle il kongre süreci tamamlanacak ve ramazandan sonra uygun bir tarihte AK Parti Olağan Büyük Kongresi yapılacak.

- "Adeta bir metal eskimesi görüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" kuralının kaldırılmasının ardından 2 Mayıs'ta AK Parti'ye tekrar üye olmuş, 21 Mayıs'ta düzenlenen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi ile de yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmişti.

Genel Başkan seçilmesinin ardından parti programlarına da katılmaya başlayan Erdoğan, 29 Mayıs'ta parti genel merkezinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, "Yıl sonuna kadar biz tüm il yönetimlerini, ilçe yönetimlerini, belde yönetimlerini yenilemek durumundayız. Adeta bir metal eskimesi görüyorum, dolayısıyla bu değişikliği yapmaya mecburuz. Belediyelerimizde nerelerde, ne gibi eksiklikler var, şikayetler nedir bunların üzerine gitmemiz gerekiyor." görüşlerine yer vermişti.

İlk defa katıldığı AK Parti TBMM Grup toplantısında da benzer görüşlere yer veren Erdoğan, "Metal yorgunluğu" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, 7 Ağustos'ta katıldığı AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısındaki konuşmasında da "Teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Büyük kongre sürecimizi de fırsat bilerek teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişim yapmak durumundayız. Genel Başkan olarak bu konuda kararlıyım. Milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilecek donanıma ve dinamizme sahip arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz" diyerek, teşkilatlarda yapılması gereken değişikliğe vurgu yapmıştı.

- "Artık metal yorgunluğu yok"

Kongre süreci öncesinde "Metal yorgunluğu" ifadesini kullanan ve "Değişim"e işaret eden Erdoğan, kongreler boyunca da partililere uyarılarını sürdürdü. 24 Mart'ta Samsun il kongresi öncesinde vatandaşlara hitabında ise Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" ifadesini kullanmıştı.

Geçen haftaki Van il kongresiyle 79 ildeki kongre süreci de tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Adana, Trabzon, Sakarya, Mersin'in de bulunduğu 49, Başbakan Yıldırım ise 30 ilde kongrelere iştirak etti. Tunceli kongresi ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan ve Yıldırım, bazı ilçe kongrelerine de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, katıldıkları kongrelerin bazılarında kongrenin gerçekleştirileceği alan önünde kendilerini bekleyen vatandaşlara da hitap etti. Erdoğan ve Yıldırım konuşmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de vatandaşlarla bilgi paylaşımında bulundu.

Ankara il kongresine birlikte iştirak eden Erdoğan ve Yıldırım'ın İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilecek il kongrelerine birlikte katılması planlanıyor.

- "Metal yorgunluğundan teşkilatlarımız kurtuldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar genel başkan olarak siyasete dönmesiyle siyasette taşların yerine oturduğunu bildirdi.

Erdoğan'ın partiye dönüşünün ardından ilk tespitinin teşkilatlarda gördüğü "metal yorgunluğu" olduğunu belirten Ünal, "Siyasi hareketin liderinin siyasetin başında olmaması metal yorgunluğunu ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla kongrelerle birlikte bu metal yorgunluğundan bütün teşkilatlarımız değişim ve yenilenmeyle birlikte kurtuldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Metal yorgunluğu bitmiştir, artık diriliş hamlesi başlamıştır, diriliş heyecanıyla yolumuza devam edeceğiz." dediğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti İzmir ve İstanbul dışında bütün kongrelerini tamamlayarak şu anda son derece dinamik, güçlü bir şekilde hazırlıklarını bitirmiş durumda. İnşallah ramazandan sonra da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz, ondan sonra da mart seçimlerine hazırlığa başlayacağız."