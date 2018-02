AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin dört bir yanında terör ve şiddetle mücadele edilirken teröre, şiddete destek veren gençlik değil, terörün ve şiddetin karşısında, bayrağının, milletinin, devletinin, vatanının ve hükümetinin yanında bulunan bir gençlik istiyoruz. 'Şiddete ve teröre hayır' diyen bir gençlik istiyoruz ve bunun için de büyük bir mücadeleyi veriyoruz." dedi.

Partisinin Yozgat İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar gençlik kollarında görev alanlara teşekkür etti.

AK Parti'nin Türkiye'nin en genç partisi olduğunu söyleyen Bozdağ, "Aynı zamanda da gençleri en çok olan partidir, aynı zamanda da gençliğe en büyük değeri veren partidir." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kollarının 1 milyon 444 bine yakın üyesi bulunduğunu dile getiren Bozdağ, yaşı 30'u dolduranların ise buradan ana kademede görev aldığını ifade etti.

AK Parti gençliğinin, gürültünün ve patırtının gençliği olmadığına işaret eden Bozdağ, "Milletimin gençliğidir, onun için çok farklı bir gençlik var. Biz, AK Parti'nin mazisi ve bugünüyüz, siz de bugünüsünüz ama bizden farklı olarak AK Parti'nin ve Türkiye'nin geleceği siz gençlersiniz. Bugün ülkemizde yönetimde bulunuyorsak sizin adınıza bulunuyor, size vekaleten bu görevleri yapıyoruz. Gün gelecek bu vekaleti, vekaletin asıl sahibi olan gençlerimize her birimiz ayrı ayrı tevdi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de elinde sopa, silah, bıçak ve satır bulunan bir gençlik değil, aksine bilgisayarı, kitabı ve kalemi olan bir gençlik isteyen ve böyle bir gençlik için çalışan bir siyasal hareket olduklarını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında terör ve şiddetle mücadele edilirken, teröre, şiddete destek veren gençlik değil, terörün ve şiddetin karşısında, bayrağının, milletinin, devletinin, vatanının ve hükümetinin yanında bulunan bir gençlik istiyoruz. 'Şiddete ve teröre hayır' diyen bir gençlik istiyoruz ve bunun için de büyük bir mücadele veriyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışını şiar edinmiş ve bu anlayış için her şeyini gözünü kırpmadan fedaya hazır bir gençlik istiyoruz. Bugün Türkiye'de terör örgütleri, teröristleri ve bu terör örgütlerini kullanan istihbarat örgütlerinin nüfuz edemediği gençlik AK Parti'nin gençliğidir, sizlersiniz. Allah'ın izniyle terör örgütlerine, teröristlere ve terör sevicilere Osmanlı tokadı olacak gençlik de yine bu aziz gençliktir. Biz, her birinize inanıyor, her birinize güveniyoruz. Buradan çok net söylüyorum, bazı üniversitelerimizde terör örgütlerinin taşeronluğunu yapan, terör örgütlerinin kullandığı aklını ve ruhunu terör örgütlerine teslim etmiş olanlar, Türk gençliğini temsil edemezler. Onlar Yozgat'ın, onlar 81 ilin, onlar ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin gençliğini temsil edemezler."

Terör örgütlerinin her zaman gençleri istismar etmek ve kullanmak, onları sokaklara düşürmek, insanları birbirinin karşısına dikmek, birbirine düşman etmek için fırsat gözlediğini söyleyen Bozdağ, bunların etrafta adeta kol gezdiklerini belirtti.

Gençliğin, bu milletin evlatlarını birbirine düşürmek isteyen hainlere, alçaklara, provokatörlere, provokasyonlara asla kapı aralamayacağını ve fırsat vermeyeceğini vurgulayan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Zaman zaman Türkiye'nin bütün illerini karıştırmak isteyenler olduğu gibi, vatanına, milletine, bayrağına, devletine, dinine, manevi değerlerine sonuna kadar sadık, Bozok Yaylası'nın yiğit insanlarının arasına da fitne, fesat sokmak isteyenler olabilir. Bunlara da fırsat vermeyeceğiz. Kim sokak diyorsa karşısına dikileceğiz, kim şiddet diyorsa karşısına duracağız. Yanlış bilgilerle, sosyal medyadan yayılan yalan yanlışlarla birbirimizin incitilmesine, horlanmasına, dışlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Sadece Yozgat'ta değil, Türkiye'nin dört bir yanında da Türkiye'nin her bir yerinde insanlarımızın arasına fitne, fesat sokmak isteyenler olabilir. Bunların hiçbirisine bu milletin aziz evlatları bugüne kadar izin vermedi, bundan sonra da izin vermeyecek. Bir yerde sorun, bir yerde problem var olabilir, sıkıntı olabilir ama bizim devletimiz, hükümetimiz, hukukumuz, polisimiz, yargıcımız var ve büyük bir ülkeyiz, büyük bir milletiz. Kimse kendisini polisin, hukukun, hükümetin, yargının ve devletin yerine koyamaz. Koyduğu zaman da hukuk ondan bunun hesabını sorar. Ne zaman olur bunlar, 15 Temmuz gibi bir şey olur, işte o zaman bu gençlik çıkar, devletine de hukukuna da milletine de bayrağına da meclisine de cumhurbaşkanına da o zaman sahip çıkar. 15 Temmuz'da Türk gençliği büyük bir destan yazdı. Büyük bir başarı hikayesinin altına imza attı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve kadınlara büyük değer verdiğini dile getiren Bozdağ, Türkiye'nin geleceğini gençlerin ve kadınların aydınlatacağına yürekten inandığını belirtti.

Bozdağ, Türkiye siyasetinde yeni bir döneme girildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni bir dönem olduğunu ifade ederek, "2019'da Türkiye yeni bir sayfa açıyor. Parlamenter sistemden vazgeçip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yola devam karar aldı. Bu büyük bir karardır, yüzyılın reformudur. Şimdi bu reformu engellemek, geriye döndürmek isteyenler var. Buna da Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. 2019'da bu reformu gerçekleştiren iki siyasi parti yerli ve milli bir duruş ortaya koydu ve seçim ittifaklarının önünü açan kanun teklifini parlamentoya verdi." diye konuştu.

Seçim ittifakında teknik konuların Yüksek Seçim Kurulunun görevi olduğunu anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"İttifakın teknik konuları bizim işimiz değil. Tek bir kısım Yüksek Seçim Kurulunun, il seçim kurulunun, ilçe seçim kurulunun işidir. İttifakta oylar nasıl çarpılır, nasıl toplanır, nasıl bölünür, oy zayi olursa ne olur, mühür nereye basılırsa nasıl olur, o bizim işimiz değil. O, Seçim Kurulunun işi. Bizim işimiz sandığa gidip, AK Parti gördüğünde altına mührü basmaktır, o kadar. İttifak bu. Geleceğiz, oyumuzu ampulün altına mührü basmak suretiyle ifade edeceğiz. MHP'liler de gelecek, üç hilalin altına oyunu basacak, o da onu ifade edecek. Onun için bu o kadar basit bir şey. Yani bugüne kadar oy pusulasına AK Parti nasıl yer alıyor, Yozgatlı kardeşlerim sandığa gittiği zaman ampulü gördüğünde altına nasıl oyunu basıyorsa, bu oyu AK Parti'ye sayılıyorsa bu dönemde de aynı şey olacak. Sandığa gideceğiz, oy pusulasını alacağız, ampul nerede bakacağız, gördüğümüz yerde altına evet mührünü basacağız. Benim oyum AK Parti'de diyeceğiz. Geri kalan ittifak hesaplarını Seçim Kurulu yapsın. O bizim işimiz değil. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bozdağ, 2019'un, büyük Türkiye'nin şahlanışının yılı olacağını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kim hangi hesabı yaparsa yapsın Cumhur İttifakı başarıya şimdiden ulaşmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar bu başarıyı değiştiremeyecektir. Bakın CHP aday açıklayamıyor. Bir parti kendi genel başkanını aday göstermekten çekinebilir mi? Şu anda kendi genel başkanlarını aday gösteremiyorlar. Adaydır diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Ben şimdi soruyorum; niye gösteremiyorsunuz? AK Parti'nin adayı, ittifakın adayı MHP'nin adayı belli, Recep Tayyip Erdoğan. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye layık değil midir ki siz onu cumhurbaşkanı adayı yapmıyorsunuz? Madem Türkiye'yi yönetmeye layık biri değil, neden CHP'nin başına genel başkan seçtiniz? Genel müdürlükten, genel başkanlığa terfi ettirmişler ama Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına terfi ettirmeye genel başkanlarını ehil görmüyorlar. Bu, Sayın Kılıçdaroğlu'na da büyük bir haksızlık olur."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Televizyona çık, kozlarımızı paylaşalım' dediğini anımsatan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben de diyorum ki televizyona çıkmaya, kutuda görünmeye gerek yok. Çık, er meydanına kozlarını Tayyip beyle paylaş. Buyur er meydanı. Erler, meydanlarda boy ölçüşür, siyasetin başpehlivanları seçim meydanlarında, sandıkta boy ölçüşür. Televizyon kutusunda değil, sandık kutusunda yarışalım. Niye kaçıyorsun? Adam meydana güvenemiyor çünkü meydanda takati yetmez, televizyonda da takati yetmez ama atıp atıp tutuyor. Biz diyoruz ki çık meydana, göster kendini."

Bozdağ, CHP'nin daha cumhurbaşkanı adayının belli olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir şey olur mu? Kararsız bunlar. Bu kadar karasızlık içinde olanlar Türkiye'nin bir günde yüzlerce, binlerce karar alması gereken bir ortamda Türkiye'yi yönetmeye ehil değildir. Bunu niye açıklamıyorsunuz? Açıklamıyorlar, neden? 'Biz alamayız' diyorlar. Kim alır, 'Alacak birini bulalım' diyorlar. Bulun. 'Bulamadık' diyorlar. 'Biraz daha arayalım.' Ya, arasanız da bulamazsınız, nereye baksanız bulamazsınız. Çünkü bu millet liderini bulmuştur, onun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır, bunu değiştiremezsiniz." dedi.

(Bitti)