AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz'dan Başkan Özdemir'e ziyaret
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AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz'dan Başkan Özdemir'e ziyaret

08.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:48
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz'dan Başkan Özdemir'e ziyaret

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Yılmaz'ı ziyaret etti.

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette Yılmaz, Başkan Özdemir'e yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti ailesi olarak gençlerimiz bizler için önemli. Gençlerin aktif olarak siyaset yapabildiği ve kendilerini ifade ettiği yegane ortam AK Parti'dir. Değerli kardeşimize ve yönetim kurulu üyelerimize başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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