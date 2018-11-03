AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısı bugün Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin bir icraat partisi olduğunu söyledi. Revi "AK Parti, istişare yapar, ihtiyacı verir ve ortak akılla birlikte bunu icraata dönüştürür. Büyük yatırımların temelinde hep bu kararlılık vardır. Geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı İstanbul havalimanı bunun en son örneğidir. Gücünü Milletten alan partimizle 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde işte karnemize yazılan böyle büyük projelerle bir kez daha milletimizin karşısına çıkacağız. 31 Mart seçimlerini de mümkün olan en yüksek oy oranıyla kazanmak zorundayız. Aksi halde felaket avcıları, fırsatçılar kapıda bekliyor. Partimize saldırmak için küçük bir yara almamızı bekliyorlar" dedi.

"Ülkemizin küresel düşmanları ve yerli iş birlikçileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Partiyi devre dışı bırakmak için var güçleriyle çalışıyorlar" diyen Revi "Bizlerde onlara fırsat vermemek için gece gündüz çalışarak Milletimizin desteğiyle oy oranlarımızı arttırmalı ve daha başarılı olmalıyız. Dünya Lideri Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi "Türkiye'nin de AK Parti'nin de bırakın gerilemeyi, durmaya, duraksamaya hakkı yoktur. Mahalli seçimler için hazırlanacak tüm arkadaşlarımızın meseleye bu şuurla yaklaşması gerekiyor. Büyük ve güçlü Türkiye sevdası olduğunun bilinciyle hareket etmeli, seçimlere dört elle sarılmalıyız. "

Kapı kapı dolaşarak gönüllere dokunmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletiyle bir bağı olmayan siyasetçi kaybetmeye mahkümdur. Partimizde kendine ikbal arayışı içinde olan siyasetçilerin yeri yoktur. AK Parti mensupları olarak hepimiz milletimizle olan bağlarımızı güçlendirmeli ve halkımızın derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen, milletimiz için projeler üreten siyasetçiler olmalı bu niyeti taşıyan insanlarla saflarımızı sıklaştırmalıyız. Bu şartlar yalnızca parti mensuplarımız için değil 31 Mart Yerel seçimleri için partimizden Belediye Başkanlıklarına ve Belediye Meclis üyeliklerine aday adayı olacaklar için de geçerlidir. İster yürüttüğü göreve yeniden talip olsun ister ilk defa milletin karşısına çıksın, her bir AK Parti adayı bu profile sahip olmalıdır. Bu ölçülere sıkı sıkıya bağlı kalırsak 2019 Mart'ındaki seçimleri Allah'ın izniyle yeni bir rekorla tamamlayabiliriz. Bizler ülkemiz ve partimiz için elimizden gelen gayreti göstererek en güzelini yapma gayreti içinde olacağız. 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Şimdiden çalışmalarımızı hızlandırarak gece gündüz demeden ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte büyük başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu. - TRABZON