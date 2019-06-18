- Partililerin parti binası önüne toplanması

AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat'ın basın açıklaması okuması

AK Parti il başkanlıklarından Mursi açıklaması

Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta AK Parti il başkanlıklarınca, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklaması yapıldı

KİLİS- Kilis'te AK Parti il başkanlıkları tarafından Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat, yaptığı basın açıklamasında, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu anımsattı.

Özpolat, insanlığın zulmedenleri ve zulme direnenleri unutmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA