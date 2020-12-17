AK Parti İl Başkanlığından Kaymakam Çelik'e ziyaret
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AK Parti İl Başkanlığından Kaymakam Çelik'e ziyaret

17.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:13
AK Parti İl Başkanlığından Kaymakam Çelik'e ziyaret

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e ziyarette bulundu.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e ziyarette bulundu.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkan Yardımcıları Çetin Özyurt ve Yaşar Tunç, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik' i ziyaret ettiler.

Kaymakamı Musa Kazım Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı Şireci ve ekibine teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

AK Parti İl Başkanlığından Kaymakam Çelik'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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