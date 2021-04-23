AK Parti İl Başkanlığından afiş tepkisi
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AK Parti İl Başkanlığından afiş tepkisi

AK Parti İl Başkanlığından afiş tepkisi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, İYİ Parti İl Başkanlığı binasına asılan "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" yazılı afişe tepki gösterdi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, İYİ Parti İl Başkanlığı binasına asılan "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" yazılı afişe tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti iktidarında köylere her türlü hizmetin yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla TMO tarafından alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandığı aktarılarak, Devlet bu alımları yapmasa insanların elindeki tarım ürünleri çürüyerek milli servet heba olacak ve çiftçilerde çok büyük bir zarara uğrayacaktı. AK Parti hem çiftçiyi mağdur etmemiş hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da ihtiyaçları giderilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından asılan afişin, popülist siyaset izleme alışkanlığının bir tezahürü olduğuna işaret edilerek, duruma tepki gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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