AK Parti İl Başkanlığı Haftalık Basın Toplantısı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, CHP'nin Afrin Operasyonu konusundaki tutarsızlıklarına dikkat çekerek, "Amerika ile dil birliği yapıyorlar. Teröristler bile bu kadar saçmalamamıştı" dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Toplantıya İl Yönetim Kurulu Üyesi Alper Koman ve Medya Tanıtım Başkanı M. Zahit Özer de katıldı. Yurdunuseven sözlerine, "Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ülkemiz, milletimiz ve ümmetimiz adına hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. İçinde bulunduğumuz Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Perşembe günü Regaip Kandilidir. Bu vesileyle halkımızın kandilini şimdiden kutluyorum. Biz de Allah'u Teala'dan Recep ve Şaban'ı hayırlı kılmasını Ümmeti Muhammed'i de Ramazan'a eleştirmesi niyaz ediyoruz" ifadeleri ile başladı.

"Teröristler bile bu kadar saçmalamamıştı"

CHP'nin Afrin operasyonuna bakışı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yurdunuseven, açıklamalarında tutarsızlık olduğunu ve ABD ile dil birliği yaptıklarını söyledi. Yurdunuseven, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı bu kadar büyük tehlike karşısında bile halen terör örgütü PYD'ye operasyon düzenlemeyin diplomasi ile çözün diyebildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Afrin'i fare kapanına benzeterek, 'Askerimizi tuzaklarla dolu labirente sokacağız' dedi. Şimdi de halkın tepkisini görünce geri adım attılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da tıpkı Afrin'de söylediklerini Menbiç için söyleyerek ABD ile dil birliği yapıyor ve Menbiç'in Afrin kadar kolay alınamayacağını belirtiyorlar. Teröristler bile bu denli saçmalamamıştı. Yarın Menbiç'i aldığımızda bu kez de başka bir şehir için benzer ifadeler kullanacaklar. Biz ordumuza, savunma sanayimize başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a son derece güveniyoruz. Biz bu operasyonların başarılı olacağına inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki hedefleri gerçekleştirmek için operasyonlar devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı. - AFYONKARAHİSAR