AK Parti İl Başkanlığı Haftalık Basın Toplantısı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı haftalık değerlendirme toplantısında konuşan İl Başkanı Av. İbrahim Yurdunuseven, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentten memnun ayrıldığını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresinin ardından basın mensupları ile haftalık değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Yurdunuseven, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresini gerçekleştirdik. Çok coşkulu ve güzel bir kongre oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, salondaki ve dışarıdaki kalabalıktan çok memnun ayrıldı. Ben burada il kongremize teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza, milletvekillerimize, kongreye katılan delegelerimize ve Afyonkarahisar halkımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize geldiğinde bir önceki gelişinde uğradığı simitçiyi sordu. 'O simitçi yakın mı?' dediğinde bizler çok şaşırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde şehrimizin yeri ayrıdır" dedi. - AFYONKARAHİSAR