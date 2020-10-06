AK Parti İl Başkanlığı binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı
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AK Parti İl Başkanlığı binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı

06.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:52
AK Parti İl Başkanlığı binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasına dev Türk bayrağının yanına dev Azerbaycan bayrağı da asıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasına dev Türk bayrağının yanına dev Azerbaycan bayrağı da asıldı.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde hizmet veren AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında asılı olan dev Türk Bayrağının yanına bir de dev Azerbaycan bayrağı da asıldı. Azerbaycan şu günlerde tarih yazdığını söyleyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Ermenistan'ın saldırgan tutumunu sürdürerek Azeri topraklarına saldırması biz Türkler tarafından kabul edilemez bir durum. Azerbaycan tüm gücüyle Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri alıyor. Azerbaycan haklı davasında kazanacak, Dağlık Karabağ'da başta olmak üzere bütün işgal toprakları, inşallah eninde sonunda Azerbaycan'ın hak ettiği topraklar olarak yeniden Azerbaycan'ın olacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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