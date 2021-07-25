AK Parti İl Başkanlığı, Artvin ve Rize'deki sel bölgesine 4 tır su gönderdi
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AK Parti İl Başkanlığı, Artvin ve Rize'deki sel bölgesine 4 tır su gönderdi

AK Parti İl Başkanlığı, Artvin ve Rize'deki sel bölgesine 4 tır su gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Artvin ve Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giderek, bakanlarla birlikte afet koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Artvin ve Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giderek, bakanlarla birlikte afet koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr Sezgin Mumcu, katıldığı Arhavi Afet Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası AK Parti İl Başkanlığı olarak Artvin ve Rize'deki sel bölgesine 4 tır su gönderdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğal afetle mücadele konusunda refleksinin geçmiş yıllara oranla 100 kat arttığını belirten Mumcu "Artvin'de yaşanan sel felaketi sonrasında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sel bölgesine gelerek devlet olarak en üst düzeyde Milletimizin yanında oldu ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ve ilgili bakanlıklar öncülüğünde devletimiz tüm imkanları ile bölgeye giderek vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştı ve hızlı bir şekilde normale dönüş aşamasına gelindi" dedi.

AK Parti Trabzon İl Teşkilatı olarak da teyakkuza geçtiklerini ifade eden Mumcu "Artvin ve Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giderek İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen afet koordinasyon kurulu toplantısına katıldım. Afet bölgesinde yapılan çalışmaları, ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı ve acil ihtiyaçlar konusunda bilgi sahibi olduk. Bu bilgilere istinaden Trabzon İl Başkanlığı olarak bizde elinizdeki imkanlarla bölgemizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık "ifadelerini kullandı.

Trabzon'un bölge komşu illeri ile kardeşlik hukuku çerçevesinde köklü bağları olduğunu ifade eden Mumcu "Bizler Trabzon şehri olarak gerek Büyükşehir Belediyemizle gerek ilçe belediyelerimizle gerekse İl Başkanlığı olarak bu kardeşlik hukukunu daha da geliştirmek için zor günlerinde Artvin ve Rize illerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Belediyelerimiz araç ve personel destekleri ile bölgede aktif şekilde çalışmaya devam ediyor. Biz de İl Başkanlığı olarak buna istinaden bölgede acil su ihtiyacını karşılamak için kendi imkanlarımızla 4 tır içme suyunu bölgeye gönderdik. Yaraların sarılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun, Rabbim bizleri her türlü afet ve felaketten korusun "diye konuştu. - TRABZON

AK Parti İl Başkanlığı, Artvin ve Rize'deki sel bölgesine 4 tır su gönderdi
AK Parti İl Başkanlığı, Artvin ve Rize'deki sel bölgesine 4 tır su gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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