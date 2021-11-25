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AK Parti İl Başkanından Denizli'ye kadro müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti İl Başkanından Denizli'ye kadro müjdesi

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın destekleriyle Denizli'ye 306 kişilik kadro tahsisi yapıldığını müjdeledi.

DENİZLİ (İHA) - AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın destekleriyle Denizli'ye 306 kişilik kadro tahsisi yapıldığını müjdeledi.

Denizli'ye verilen yeni kadro müjdesini sosyal medya hesabından duyuran AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, sevincini şu sözlerle paylaştı:

"Denizli'mizde sağlık ordusunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Sağlık personeli alanında 194 kadro, Sürekli işçi kadrosunda 112 kadro olmak üzere toplam 306 kadro personel tahsis edilmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya destekleri için çok teşekkür ederim. Denizli'mize hayırlı olsun" - DENİZLİ

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