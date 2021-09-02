AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı
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AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çalışkan, mesajında, 26 Ağustos 1922'de başlayan şanlı Türk Ordusunun taarruzu sonucu, 2 Eylül 1922'de Eskişehir'in düşman işgalinden kurtulduğunu belirterek, kentin kurtuluşunu her yıl aynı coşku ve minnetle kutladıklarını bildirdi.

Kurtuluş günlerinin tarihe not düşmenin yanında, geleceğe yön vermesi bakımından da son derece önemli olduğunu vurgulayan Çalışkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1922 yılının zaferlerle dolu ağustos ayından sonra eylül ayı kurtuluş vakti olmuştur. Eskişehir sahip olduğu stratejik konum ve demiryollarının kavşak noktasında olması gibi pek çok önemli özelliğe sahiptir. Daha 22 Ocak 1919'da bunun önemini kavrayan İngiltere 200 kişilik birliğiyle Eskişehir İstasyonu'nu işgal etmiştir. Zamanla İngiliz işgal kuvvetlerinin sayısı artmış ve Mart 1920'de 2 bine ulaşmıştır. 22 Ocak 1919'da İngiliz işgalinden başlayıp 2 Eylül 1922'de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Eskişehir halkı pek çok badire atlatmıştır ama hiçbir zaman yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmemiş, Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde verilen Milli Mücadele'ye maddi, manevi tam destek vermiştir. 2 Eylül 1922 günü işgalden kurtarılan şehirlerine dönen Eskişehirliler, burayı neredeyse tanınmayacak halde bulmuşlar ama özgürlüğün verdiği güçle yeniden imar faaliyetlerine başlamışlardır. O günden bugüne uzanan süreçte vatanperver ve çalışkan Eskişehirliler şehirleri için aynı cesaret ile hareket etmektedirler. Bunu 15 Temmuz gecesi de gördük. Geçmişimizin verdiği güç ile geleceğe yürümekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı - Haberler
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