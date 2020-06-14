AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Çifteler ilçesini ziyaret etti
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AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Çifteler ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Çifteler ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Çifteler ilçesini ziyaret etti
14.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:06

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Çifteler ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Partinin Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve partisinin ilçe teşkilatı mensuplarıyla görüşen Çalışkan, ilçe pazarı ve Çifteler Belediyesi tarafından yenilenme süreci devam eden Sakaryabaşı ile diğer çalışmaları istişare etti.

Kovid-19 salgını sürecinde ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Çalışkan, Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile yenilenme süreci devam eden Sakaryabaşı'nda inceleme yaptı.

Başarılı çalışmaları için Kadir Bıyık'a teşekkür eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Edindiğimiz bilgilere göre Sakaryabaşı 2021 yılında yenilenen çehresiyle hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Yürüyüş yolları, dalış kulübü için yeni bir alan, ağaçlandırma çalışmaları, mesire alanı ve ana göletin temizlenmesi çalışmaların sadece bir kısmı. Bu güzel çalışmaların sadece ilçemizin değil Eskişehir'imizin de turizmine katkı sağlayacağını umuyoruz."

İlçe pazarını da gezen Başkan Çalışkan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin seçimden önce verdiği sözleri tutması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşehrilerimizle konuştuğumuzda bize söyledikleri şikayetlerin hemen hepsi aynı. Bir türlü bitirilmeyen ilçe otogarı, köy yolları, su şebekesindeki sıkıntılar, köylerdeki şebeke sularının yetersizliği, depoların eski ve bakımsız olması, köylerdeki mezarlıkların bakımsız olması başlıca şikayetler. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ her yıl milyonlarca lira bütçe fazlası verirken ilçelerimizdeki bu sıkıntılar neden giderilmez anlamak mümkün değil. Hemşehrilerimiz adeta verdiği oya göre cezalandırılıyor. Seçimden önce verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor. Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Belediyecilik mazeret üretme yeri değil hizmet yeridir. Mazeret belediyeciliği bırakılıp hemşehrilerimizin sıkıntıları ivedi bir şekilde giderilmelidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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