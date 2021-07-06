AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarıyla bir araya geldi
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AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte Memur-Sen'e bağlı 11 iş kolu şube başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte Memur-Sen'e bağlı 11 iş kolu şube başkanlarıyla bir araya geldi.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen organizasyonda Yıldırım'a Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk eşlik etti. Yapılan kahvaltı sonrası kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Yıldırım, "Bilecik'te Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarımızla güzel bir gün geçirdik. Kendilerini dinledik, yaptıkları çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunduk. Tüm başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarıyla bir araya geldi - Haberler
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