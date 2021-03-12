AK Parti İl Başkanı Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi
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AK Parti İl Başkanı Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi

12.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:16
AK Parti İl Başkanı Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kenti genelinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kenti genelinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Geçtiğimiz ay AK Parti Bilecik İl Başkanlığı görevine seçilen Serkan Yıldırım, hayırlı olsun ziyaretlerinin azalmasının ardından ilk işi Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve beraberindeki partililerle esnaf ziyaretine çıktı. Esnafa hayırlı işler dileyen Yıldırım, işyeri sahibi veya çalışanlarla bir süre de sohbet etti. AK Parti olarak her kezim vatandaşın her daim arasında olacaklarını dile getiren Yıldırım, partinin kapısının 7 gün 24 saat boyunca halkı açık olduğu istedikleri zaman gelebileceklerini söyledi. - BİLECİK

AK Parti İl Başkanı Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi
AK Parti İl Başkanı Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi
AK Parti İl Başkanı Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi
AK Parti İl Başkanı Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi
AK Parti İl Başkanı Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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