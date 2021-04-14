AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Vali Şentürk'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Vali Şentürk'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Vali Şentürk'e ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

İl Başkanı Yıldırım ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Milletvekilimiz Selim Yağcı ile birlikte Bilecik Valimiz Sayın Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ettik. Şehrimiz adına istişarelerde bulunarak çalışmaları ve yatırımları değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.

İkili daha sonra Bilecik Belediye Meclisi Üyesi Çetin Kaya'nın eşi Gülşen Kaya'nın işletmeciliğini yaptığı iş yerinin açılışına katıldı. - BİLECİK

AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Vali Şentürk'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Türker Ertürk Devlet Bahçeli
Magazin Ajda Pekkan Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Vali Şentürk'e ziyaret
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:59:49. #1.15#

title