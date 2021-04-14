AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Vali Şentürk'e ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

İl Başkanı Yıldırım ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Milletvekilimiz Selim Yağcı ile birlikte Bilecik Valimiz Sayın Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ettik. Şehrimiz adına istişarelerde bulunarak çalışmaları ve yatırımları değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.

İkili daha sonra Bilecik Belediye Meclisi Üyesi Çetin Kaya'nın eşi Gülşen Kaya'nın işletmeciliğini yaptığı iş yerinin açılışına katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı