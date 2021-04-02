AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Rektör Beydemir'e ziyaret
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AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

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AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ikili üniversiteye yapılan yatırımlar üzerine değerlendirmeler yaptı. Misafirperverliklerinden dolayı Rektör Beydemir'e teşekkür eden Başkan Yıldırım, "Üniversitemiz hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli bir değere sahip. Son yıllarda üniversitemizde gelişim, öğrencilerin tercih noktasında büyük rol oynadı" dedi. - BİLECİK

AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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