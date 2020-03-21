AK Parti İl Başkanı Yanar, Miraç Kandilini kutladı AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Nevşehirli vatandaşların ve İslam aleminin Miraç Kandilini kutladı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Nevşehirli vatandaşların ve İslam aleminin Miraç Kandilini kutladı.

İslam aleminin inanç ve kültür değerleri arasında apayrı bir öneme sahip olan Miraç'ın, Hz. Peygamber'in şahsında insanlığın önünde açılmış bir yükseliş ufku olduğunu ifade eden Yanar, içinde ilahi hikmeti ve bereketi barındıran Miraç Kandil'ine bir kez daha erişmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Yanar'ın mesajı şöyle;

"Miraç, aynı zamanda ilahi emirlere teslim olmakla yüce mertebelere erişmenin ve tüm yolların kapandığının düşünüldüğü anlarda bile kesinlikle başka yolların açılacağı ümidini tazelemenin ve bu ümidi hep canlı ve diri tutmanın bir davetiyesidir. Dolayısıyla insanların ve insanlığın yararına değerler üretmek, düşünmek, sorumluluk yüklenmek, fedakarlık yapmak, paylaşmak, zamanın önemini kavramak ve sürekli teşebbüs halinde olmak vardır. Allah Resulü, Sevgili Peygamberimiz bu gecede izzet, ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculuk gerçekleştirmiş ve Feyyaz-ı Mutlak olan Cenabı Hakk'la buluşmuştur. Miraç, bu sebepledir ki; rahmet demektir, bereket demektir. İhsan, lütuf, izzet ve ikram kapılarının tüm inananlar için ardına kadar açılması demektir. Böylesine mukaddes bir gecenin; millet olarak, ülke olarak kenetlenmeye, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya, aydınlık yarınlara el ele, kol kola ve omuz omuza hep birlikte yürümeye vesile olması, en büyük arzumuz ve niyazımızdır. Ümit ediyoruz ki; bu mübarek kandil gecesi, insanımızın gönlünde bu cihette bir coşku oluşturacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandil'inin Alemi İslam'ın birliği, dirliği ve beraberliğine; insanlığın selameti, huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyor, Nevşehirli hemşerilerime en kalbi duygularımla kandillerini kutluyorum." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA