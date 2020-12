AK Parti İl Başkanı Yanar, "Kongrede aday olmayacağım"

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti'nin 7.Olağan İl kongresinde aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, yaptığı yazılı açıklamada AK Parti 7.Olağan İl kongresinde aday olmama yönünde karar aldığını açıkladı. İl Başkanı yanar açıklamasında, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Partimizin 7. Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar almış bulunmaktayım. Yapılacak olan İl Kongremize kadar sorumluluk bilinci ve büyük bir aşkla bugüne kadar sürdürmüş olduğum İl Başkanlığı görevimize devam edip, inşallah kongre günü de bu kutsal bayrağı bir başka dava arkadaşıma devredeceğim. Merkez İlçe Başkan Yardımcısı olarak başladığım siyasi yolculuğuma, İl Seçim Kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve son olarak İl Başkanlığı dönemim olmak üzere, 2 yerel - 4 genel- 2 Referandum ve 1 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 17-25 Aralık Kumpasları ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimlerinde dimdik liderimin yanında durmuş, partimizin olağan ve olağanüstü kongrelerinde üst kurul delegelikleri dahil bir çok görevi yerine getirmenin haklı gururu ile son yapılan yerel seçimlerde tarihte ilk defa 5 İlçe belediyesi kazanmış ve 23 belediyeden 17 belediye başkanlığı sayısına ulaşmış, toplam üye sayısını ise 37 binlerden 50 bin 267 üye sayına çıkarmış bir teşkilata başkanlık edebilmenin yanı sıra Gençliğimin en güzel yıllarını Sn. Cumhurbaşkanımızın yürüyüşüne denk getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. 2 Ekim 2017 tarihinde İl Başkanlığı görevini tarafıma tevdi eden, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Dünya Lideri, mazlum ve mağdurların gür sesi, Türkiye'nin Mimarı, Cumhurbaşkanı'mız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza, tüm çalışmalarımızda önce teşkilatım diyerek hep yanımızda olan Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sn.Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız ve Bölge Başkanımız Sn. Halis Dalkılıç'a, İl Koordinatörümüz Sn. Ekrem Görçeker'e, Kıymetli Milletvekillerim Sn. Mustafa Açıkgöz ve Sn. Yücel Menekşe'ye, İl Belediye Başkanım Sn. Rasim Arı'ya,birlikte çalışmaktan onur ve de gurur duyduğum İl Yönetim Kurulu üyelerime, herbiri ayrı ayrı çok kıymetli olan İlçe Başkanlarıma, İl ve ilçe Kadın -Gençlik Kolları Başkan ve Yönetimlerine, Belde, Mahalle, Köy Başkanlarıma, İlçe ve Belde Belediye Başkan ve Meclis Üyelerime, İl Genel Meclis Başkan ve üyelerine, Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar görev yapmış tüm İl Başkanları, Milletvekilleri, İlçe Başkanları,Belediye Başkanları hülasa sandık müşahitliğinden yönetim kuruluna kadar görev yapan tüm teşkilatımıza, bugüne kadar tüm seçimlerde her ne olursa olsun partimize ve Genel Başkanımıza en yüksek desteği veren, gönül kapılarını sonuna kadar açan kıymetli hemşerilerimize ve de onlarla aramızda köprü olan basın mensuplarımıza, son olarak ise aktif siyasete başladığımdan beri 11 yıldır hep ihmal ettiğim ancak sürekli yanımda olan, aldığım her kararı sorgulamadan destekleyen çok kıymetli eşim ve evlatlarım İlhan Doruk-Osman Aras'a, evlatları olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum anne ve babama, tüm dost ve akrabalarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugünden itibaren, dün olduğu gibi yine her zaman Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi deyip, alışılmışın tam aksine köy-köy, mahalle-mahalle, ilçe-ilçe gezerek, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda yürümeye devam edeceğim" sözlerine yer verdi. - NEVŞEHİR

