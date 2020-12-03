AK Parti İl Başkanı Yanar, Engelliler Gününü kutladı
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AK Parti İl Başkanı Yanar, Engelliler Gününü kutladı

03.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:13
AK Parti İl Başkanı Yanar, Engelliler Gününü kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, bugünün sağlıklı vatandaşlarının her an engelli olma gerçeği ile yüz yüze olduğunu belirterek, "Engellilerimizi toplumumuzun hiçbir noktasında ötekileştirmeden sosyal bağlarımızı daha da kuvvetlendirerek kendilerine gereken değeri ve...

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, bugünün sağlıklı vatandaşlarının her an engelli olma gerçeği ile yüz yüze olduğunu belirterek, "Engellilerimizi toplumumuzun hiçbir noktasında ötekileştirmeden sosyal bağlarımızı daha da kuvvetlendirerek kendilerine gereken değeri ve önemi vermeyi görev edindik" dedi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Engellilerin sorunlarının, Türkiye'nin geçmişten bu yana en önemli meselelerinden biri olduğuna işaret eden Yanar, şöyle konuştu;

"Engellilerimizin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve daha iyi hayat şartlarına kavuşabilmeleri için yapılan çalışmalar, toplumsal ilgi ve duyarlılığımız ile hız kazanacaktır. Bu çerçevede engellilerimizin üreten, bağımsız bireyler olarak, spordan sanata, ticarete ve sosyal hayatın bütün alanlarında etkin biçimde yer alabilmesi için sivil toplum kuruluşlarımıza, medyamıza ve vatandaşlarımıza da ayrı ayrı görevler düşüyor. Partimiz iktidara geldiği günden bu yana en önemli görevlerinden biri engelli kardeşlerimiz için daha yaşanabilir bir ülke mümkündür anlayışı ile gerek kanuni altyapı gerekse sosyal çalışmalarda kısa zamanda büyük aşama kaydedilmesini sağlamıştır ancak biz bu gelinen nokta ile de yetinmeyerek daha iyisi için çalışmalar yürütmeye devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar başta engelli kardeşlerimiz olmak üzere tüm Nevşehirli hemşerilerime saygılar sunarım." - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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