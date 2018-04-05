AK Parti İl Başkanı Yanar, 'Avukatlar Gününü' Kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar avukatların, insanların haklarını savunmada ve demokrasinin işleyişinde büyük sorumluluklar yüklendiğini söyledi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Yanar, hukuk sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan avukatlık mesleğinin, adaletin tecellisi ve tesisi hususunda sağladığı katkıların son derece önemli ve göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Avukatların, yargılamanın asli unsuru olduğu gibi, Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin de en önemli aktörleri arasında yer aldığına işaret eden Yanar mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Adalet, tüm insanların ortak talebi ve beklentisi olmakla birlikte en temel hakkıdır. Yargı sisteminin ayrılmaz bir parçası ve savunma makamının temsilcisi olan avukatlarımız, adaletin tecellisi için insanları hakları konusunda bilgilendirip yönlendirerek, haklarını koruyabilmeleri ve kullanabilmeleri konusunda onlara yardımcı olarak önemli bir görevi de yerine getirmektedirler. Hukuk camiasında önemli bir yere sahip olan avukatlarımızın sorunları uluslararası hukuk standartlarına çekilerek halkın ihtiyaçlarına daha doğru cevap verir hale getirilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, benim de aralarında bulunmaktan şeref duyduğum avukatlık mesleğinin mensubu olan değerli meslektaşlarımın gününü en içten duygularımla kutluyorum." - NEVŞEHİR