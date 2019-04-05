AK Parti İl Başkanı Yanar, Avukatlar Günü'nü Kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, "bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmesinde avukatlarımıza büyük görevler düşüyor. Avukatlar, hukuk devletinin ve adaletin olmazsa olmazlarıdır" dedi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, meslektaşlarının gününü kutladı.

Hukuk sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan avukatlık mesleğinin, adaletin tecellisi ve tesisi hususunda sağladığı katkıların son derece önemli ve göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğuna dikkat çeken Yanar; "Adalet, tüm insanların ortak talebi ve beklentisi olmakla birlikte en temel hakkıdır. Yargı sisteminin ayrılmaz bir parçası ve savunma makamının temsilcisi olan avukatlarımız, adaletin tecellisi için insanları hakları konusunda bilgilendirip yönlendirerek, haklarını koruyabilmeleri ve kullanabilmeleri konusunda onlara yardımcı olarak önemli bir görevi de yerine getirmektedirler. Hukuk camiasında önemli bir yere sahip olan avukatlarımızın sorunları uluslararası hukuk standartlarına çekilerek halkın ihtiyaçlarına daha doğru cevap verir hale getirilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, benim de aralarında bulunmaktan şeref duyduğum avukatlık mesleğinin mensubu olan değerli meslektaşlarımın gününü en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA