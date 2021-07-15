AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Milletimiz, 15 Temmuz da kahramanlık destanı yazdı"
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AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Milletimiz, 15 Temmuz da kahramanlık destanı yazdı"

AK Parti İl Başkanı Ünsal: 'Milletimiz, 15 Temmuz da kahramanlık destanı yazdı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Ünsal, "Ülkemizi, devletimizi ve aziz milletimizi hedef alan 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Milletimiz 15 Temmuz'da bir kahramanlık destanı yazmış, cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle, bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir" dedi. 5 yıl önce 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan kahramanlıkların unutulmayacağını aktaran Ünsal mesajında; "15 Temmuz, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye minarelerden yükselen selalara koşarak inanç ve cesaretiyle F-16'lara, tanklara, tüfeklere göğsünü siper eden milletin zaferidir. 15 Temmuz, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi ailesinden helallik alarak çıktığı yoldan dönmeyi düşünmeyenlerin, fatma bacıların destanıdır. 15 Temmuz, tankın değil halkın, tüfeğin değil milletin kazandığı, tüm karanlıklara karşı aydınlık bir başlangıçtır. 15 Temmuz, milletine duyduğu yüksek güvenle, 'Siz dik durun yeter ki biz ölümüne ölümüne' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta verdiğimiz istiklal mücadelesidir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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