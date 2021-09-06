AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Her yıl yeni okullar ve öğretmeler eğitim alanında yerini almakta"
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AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Her yıl yeni okullar ve öğretmeler eğitim alanında yerini almakta"

AK Parti İl Başkanı Ünsal: 'Her yıl yeni okullar ve öğretmeler eğitim alanında yerini almakta'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, eğitim-öğretim yılı nedeniyle yayımladığı mesajında AK Parti ile her geçen yıl yeni okullar ve yeni öğretmenlerin eğitim alanında yerini aldığını söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, eğitim-öğretim yılı nedeniyle yayımladığı mesajında AK Parti ile her geçen yıl yeni okullar ve yeni öğretmenlerin eğitim alanında yerini aldığını söyledi.

Ünsal, "Türkiye ve Kırşehir'de eğitim alanında yapılan yatırımlar ile her geçen yıl yeni okullar, yeni öğretmenler eğitim alanında yerini almaktadır. Kısa süre önce de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni öğretmen atamaları da gerçekleşmiştir" dedi. Birçok alanda Türkiye'de AK Parti ile yenilik yapıldığını aktaran İl Başkanı Ünsal, "Partimizin 20 yıllık iktidarında Türkiye'de her alanda yenilikler yapıldığı gibi en önemli gelişmeler eğitimde olmuştur. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatıp, yetişmiş insan gücümüzü eğitimle arttırarak, ekonomimizi, toplumumuzu ve demokrasimizi geliştirme gayreti içinde olduk. Her zaman eğitimi önceliklerimizin başına aldık. Eğitime ayrılan bütçe tüm kurumlar arasında ilk sıraya çıkartılmıştır" diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenci ve velileri de uyaran Ünsal, maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesini istedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Her yıl yeni okullar ve öğretmeler eğitim alanında yerini almakta" - Haberler
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