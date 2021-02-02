AK Parti İl Başkanı Ünlü Tosya ilçesini ziyaret etti

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Tosya ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor'u ziyaret eden Ünlü, burada partililerle bir araya geldi.

Ünlü, Tosya'da sivil toplum kuruluşları ile yatımcıları ziyaret ettiklerini, kamu yatırımlarında ise incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Kamu alanındaki yatırımların Tosya'da hız kesmeden devam ettiğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse rağmen AK Parti döneminde her yerde olduğu gibi Tosya'da da yatırımlar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın ilçemizde yapmış olduğu yatırımlar da devam ediyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 2 okulumuz tamamlandı, 3 okulumuzun yapımı devam ediyor. Diğer 2 okulumuzun da ihalesi gerçekleşti. İnşallah 9 okulumuzun hepsi kısa sürede tamamlanmış olacak. Tosya'mızda diğer bakanlıklarımızın da yaptığı yatırımlar devam ediyor."

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret eden Ünlü, hükümet konağı binası, adliye binası, jandarma komutanlığı binası ve yarı olimpik yüzme havuzu ile D-100 kara yolu üzerine inşa edilen Çankırı, Çorum, Sanayi ve Çaykapı Köyü kavşaklarında incelemelerde bulundu.

Ünlü, sivil toplum kurumuşu temsilcileri ve muhtarlarla da bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar