AK Parti İl Başkanı Tever, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 16 ilçe başkanıyla bir araya geldi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 16 ilçe başkanıyla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Serdivan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen toplantının selamlama konuşmasını yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, teşkilatçılığın aile gibi olduğunu ve bir insanın hayattaki her şeyi teşkilatla birlikte çalışarak tecrübe edebildiğini belirtti.

Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de AK Parti olarak heyecanlarının hala ilk günkü gibi olduğunu dile getirdi.

Tever de 2023 seçimine kadar Sakarya'nın her mahallesini tek tek gezeceklerini anlatarak, AK Parti'nin kurulduğu günden bu güne gücünü milletten aldığını ve bu gücü hiçbir zaman kaybetmediğini vurguladı.

2023 seçimlerinde de daha önceki seçimlerde gösterilen başarıyı hedeflediklerine değinen Tever, sandık müşahitlerinden ilçe başkanlarına kadar tüm kademelerde görev yapmış eski ve yeni tüm üyelerle koordine içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Tever, her zaman nihai hedefin vatandaşın menfaati olduğuna dikkati çekerek, "Sakarya'mızı daha iyi bir noktaya taşımak, insanlarımızın huzuru ve refahı için hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek