AK Parti İl Başkanı Tever, Hendek'te temaslarda bulundu

HENDEK, SAKARYA (AA) - Ak Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Hane ziyaretleri gerçekleştiren Tever, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, sanayiciler ve iş insanlarıyla da bir araya gelen Tever, talepleri dinledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bazı muhtarlar ve vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Tever, buldukları her fırsatta ilçeleri ziyaret etmeye özen gösterdiklerini kaydetti.

Tever, ziyaretlere ilişkin şunları söyledi:

"Teşkilatlarımızda görev yapmış kıymetli büyüklerimize vefa, taziye ve hastalıklarından sebep ziyaretlerde bulunduk. Geçmişteki anılarını, yaşamış olduğu tecrübeleri dinledik. AK Parti kadroları olarak tüm kademelerimizle her zaman sahada, vatandaşlarımızla iç içe, gönül gönülle olmaya devam ediyoruz. AK Parti, birliğin, birlikten doğan güçle ilerlemenin partisidir. Toplumun tüm kesimini kucaklayacak, her bir vatandaşımızın derdine ortak olacak çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz.

Teşkilat mensuplarımızla beraber sahada ulaşılmadık hiçbir kimse kalmasın istiyoruz. Bizi Hendek'te bağrına basan, samimi ve keyifli muhabbetlerini bizden esirgemeyen, Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ve desteklerini sunan tüm hemşehrilerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."

Tever'e ziyaretlerinde, İl Başkan Yardımcısı Fevzi Gürsoy ve Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal da eşlik etti.