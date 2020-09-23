AK Parti İl Başkanı Tever'den Söğütlü İlçe Teşkilatına ziyaret
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AK Parti İl Başkanı Tever'den Söğütlü İlçe Teşkilatına ziyaret

23.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:14
AK Parti İl Başkanı Tever'den Söğütlü İlçe Teşkilatına ziyaret

AK Parti Sakaya İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu.

AK Parti Sakaya İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu.

Tever, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkut Aşoğlu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve ilçe yönetim kuruluna seçilen yeni üyelerle ilk toplantıyı teşkilat salonunda gerçekleştirdi.

İlçe teşkilatını tebrik eden Tever, yeni yönetim kurulunun Söğütlü ve Sakarya'ya güzel hizmetlerde bulunacağına inandıklarını dile getirdi.

Tever, hakkın rızasını kazanmak için hizmet eden dava erleri olduklarını, günü birlik siyaset çalışması yapmadıklarını vurgulayarak, "Sanki yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdüren kurumsal bir partiyiz. Dolayısıyla bu yönde fedakarlık göstererek her zaman sahada çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özten de yeni yapılan ilçe kongresinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu süreçte daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Söğütlü İlçe Teşkilat Başkanı Selçuk Kurt ise yetkililerin katılımlarının kendilerine ve teşkilata büyük moral ve heyecan verdiğini anlatarak, görev taksiminden sonra alanlara çıkıp çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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