AK Parti İl Başkanı Tever'den Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye destek açıklaması
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AK Parti İl Başkanı Tever'den Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye destek açıklaması

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, son günlerde muhalefet partilerinin il başkanları tarafından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye yönelik eleştirilere cevap verdi.

AK Parti İl Başkanı Tever'den Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye destek açıklaması
19.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:17

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, son günlerde muhalefet partilerinin il başkanları tarafından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye yönelik eleştirilere cevap verdi.

İl Başkanı Tever, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana çalışmalarıyla Sakarya'da güzel işlere imza atan Ekrem Yüce'ye yapılan haksız, mesnetsiz eleştirileri doğru bulmadıklarını, çarpıtma ve karalamaları toptancı dilden reddettiklerini belirtti.

Muhalefet partilerinin beş genel seçim, üç referandum, iki cumhurbaşkanlığı seçimi ve dört yerel seçim kaybettiklerini aktaran Tever, "Akıllandılar mı? Hayır. Bugün hala anlayamadıkları kontrol edemedikleri, gelişmelerin ve değişimin rahatsızlığı içerisindeler. Yapılan her işe sözüm ona muhalefet etme adına neyi çarpıtırız, neresine yalan ve iftira ekleriz, olmayanı nasıl olmuş gibi gösteririz hesapları ve kirli tezgahları içerisindeler. Hükümetimizin pandemi sürecindeki başarılı çalışmalarını ve politikalarını hazmedemeyenler, avuçlarını ovuşturarak bu süreçten başarısızlık bekleyenler, bugünlerde belediyemizin faaliyetleri üzerinden gündem saptırma ve karalama kampanyaları düzenleme yarışı içerisine girmişler. Bu anlayışla partilerini doğruya doğru diyemeyen, sadece AK Parti karşıtlığı üzerine bir araya gelmiş, günübirlik, tutarsız, temelsiz, siyasi zemini geçerliliğini kaybetmiş, hiçbir şeyden memnun olmayan iflah olmaz anlayışın merkezi haline gelmişler." ifadelerini kullandı.

Tever, belediyenin projelerinden, hizmetlerinden rahatsız olanların bugün laf üstüne laf koyma gayreti içerisinde olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları, tarımda marka şehir Sakarya hedefiyle atılan adımlar, yeni duble yollar ile gelişen Sakarya'nın yükselişine ket vurmaya çalışmak şehrimiz insanına yapılan en ağır hakarettir. Yeni yaşam alanları, sosyal belediyecilik anlayışı, vatandaş odaklı hizmet prensibi laf üstüne laf değil, iş üstüne iş üretenlerin anlayabileceği gerçeklerdir. Bugün kendi enerjisini üreten, Akçay Barajı ile alternatif kaynak oluşturan, atıl alanları tarıma kazandıran, projeleriyle milli ekonomiye katkılar sunan, ulaşımda şehrin hızla çözülmesi gereken konuları için harekete geçen, adeta gecesini gündüze katarak çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce, hizmette bulunduğu sürece şehrimize nice eserleri kazandıracağına hep birlikte yakinen şahit olacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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