AK Parti İl Başkanı Tever'den 17 Ağustos mesajı
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AK Parti İl Başkanı Tever'den 17 Ağustos mesajı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Tever'den 17 Ağustos mesajı
16.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:37

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, 21 yıl önce meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan sadece Sakarya'yı değil tüm Marmara'yı etkileyen Marmara Depremi'nin, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, on birlerce kişinin yaralandığını anımsatan Tever, geçen yılların yaraları sarsa da acıları azaltmadığını ve kaybettiklerimizi unutturmadığını ifade etti.

Tever, bu süreçte devletin, maddi kayıpları telafi ettiğini ve gerekli birçok yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizin alt ve üst yapıları yenilenmiştir. Ancak, giden canları geri getirmek mümkün olmadığı için, her zaman depreme ve doğal afetlere karşı daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerçeğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte hala yapılacak çok şey olduğu gerçeğini de kabul etmek zorundayız. Depreme karşı toplum olarak her zaman hazır olmamız gerektiğini asla unutmamalı ve kentsel dönüşümün devam etmesi için cesur adımlar atmayı hep birlikte sürdürmeliyiz."

Geçmişte yaşanan depremin günümüzde ve gelecekte de yaşanılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Tever, "Burada en önemli husus, depremle yaşayabilmeyi öğrenmek, yapı stoklarımızı, evlerimizi ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı hale getirmektir. Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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