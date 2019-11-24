AK Parti İl Başkanı Tek'ten "Kıran-7" operasyonuna destek

24.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:44

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle başlatılan "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nu desteklediklerini belirtti.

Tek, yaptığı yazılı açıklamada, Tunceli'nin kapılarının teröre kapanarak huzura açıldığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin kırsalda başarılı operasyonları, şehir merkezinde şer odaklarına yapılan başarılı hamlelerle terörün belinin kırıldığını bildiren Tek, halkın da bir bütün olarak teröre karşı sesini yükseltip, Tunceli'nin huzur şehri olması için yoğun bir çaba gösterdiğini vurguladı.

Tunceli ailesi olarak kentin hak ettiği konuma ulaşması için çabalarının devam edeceğini aktaran Tek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Elbette ki huzur şehri olmamızdaki en büyük destek kahraman güvenlik güçlerimize aittir. Bugün de kahramanlarımız bir kez daha Munzur'un şahitliğinde destek yazacaktır. Bu vesile ile Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu'nda görev alan kahraman güvenlik güçlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız kahraman güvenlik güçlerimizle. Tuncelimizin kapılarının teröre kapanıp sanattan spora, festivallerden Dünya Rafting Şampiyonası'na, istihdamdan ekonomik desteklere açılmasına destek sunan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valimiz Tuncay Sonel'e, kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ederim."

Kaynak: AA