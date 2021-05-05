Ak Parti İl Başkanı Taş: " Çiftçi ve pazarcıların talepleri yerine getirildi "
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Ak Parti İl Başkanı Taş: " Çiftçi ve pazarcıların talepleri yerine getirildi "

Ak Parti İl Başkanı Taş: ' Çiftçi ve pazarcıların talepleri yerine getirildi '
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde özellikle tarımın başkenti Antalya'da ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünleri zayi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde özellikle tarımın başkenti Antalya'da ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünleri zayi olmaması yönünde yapılan girişimler sonuç verdi. Konu ile ilgili konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerekli adımlar atıldı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Pazar Yerleri' konulu genelge yayınlandı. 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre 8-15 Mayıs Cumartesi günleri pazar yerleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

"Girişimler sonuç verdi"

Tarımın başkenti Antalya'da mevsimsel etkiler nedeniyle çiftçilerin ürettiği ürünlerin zayi olmaması ve pazarcı esnafımızın mağdur olmaması adına talepler dikkate alındı. Girişimler sonucu tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs'a denk gelen cumartesi günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların ikametlerine en yakın pazar yerlerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Yoğunluğu önlemek için mevcut pazar yerleri genişletilecek ve ya ilave pazar alanları oluşturulacak. Pazar yerlerine kontrollü giriş çıkışları sağlamak için belirlenen noktaları haricinde diğer tüm alanlar demir bariyerler ile kapatılacak. Pazar yerlerinde ise sergi ve tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacak.

"Birlikte başaracağız"

AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, "Çiftçilerimizin ve pazarcı esnafımızın taleplerini milletvekillerimizle birlikte hükümetimize ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerekli adımlar atıldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bu zorlu sürecin birlikte üstesinden geleceğiz " diye konuştu. - ANTALYA

Ak Parti İl Başkanı Taş: ' Çiftçi ve pazarcıların talepleri yerine getirildi '

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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