AK Parti İl Başkanı Taş Açıklaması
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AK Parti İl Başkanı Taş Açıklaması

29.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:08
AK Parti İl Başkanı Taş Açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın HDP İl Teşkilatını ziyaretine ilişkin, "Seçim döneminde HDP ile ittifaklarını söyleyemeyenler, bugün kol kola girmiş birbirlerini ziyaret ediyorlar.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın HDP İl Teşkilatını ziyaretine ilişkin, "Seçim döneminde HDP ile ittifaklarını söyleyemeyenler, bugün kol kola girmiş birbirlerini ziyaret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin söz, tutum ve davranışlarıyla halkın bir aynası olması gerektiğini belirtti.

CHP'nin son dönemlerdeki söylem ve davranışlarıyla halktan uzakta bir tutum sergilediğini savunan Taş, açıklamasında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Atatürk' demekten imtina eden bir il başkanı, ülkemizin en büyük şehrinde CHP'nin başında. Seçim döneminde HDP ile ittifaklarını söyleyemeyenler, bugün kol kola girmiş birbirlerini ziyaret ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

Seçim döneminde CHP yöneticilerinin HDP ile ittifakları sorulduğunda kaçamak cevaplar verdiklerini, ittifakı gizlemeye çalıştıklarını ifade eden Taş, seçim ve oy kaygısı bittikten sonra ise gerçek yüzlerini ortaya koyduklarını belirtti.

CHP Antalya İl Başkanı Bayar'ın da HDP İl Teşkilatını ziyaret ettiğini hatırlatan Taş, şunları kaydetti:

"Yöneticilerinin teröre açıkça destek verdiği, terör örgütü PKK'ya tepki gösteremeyen bir parti ile CHP'nin hangi ortak noktada buluştuklarını merak ediyoruz. Ziyarete gittiğiniz partinin bir belediye başkanı düzenlenen mitingde, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atanlar için 'İt sürüleri' ifadesini kullanıyor. Bayar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atanlara 'İt sürüsü' diyenlere ziyarete gidiyor. Artık CHP'nin şirazesi kaymıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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