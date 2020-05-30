AK Parti İl Başkanı Sürekli'nin annesi toprağa verildi
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AK Parti İl Başkanı Sürekli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin vefat eden annesi Perihan Sürekli (90) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AK Parti İl Başkanı Sürekli'nin annesi toprağa verildi
30.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:27

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin vefat eden annesi Perihan Sürekli (90) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir süredir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Perihan Sürekli (90) için Selçuk'ta bulunan Tahsinağa Camisi'nde İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Cenazeye katılanlar sosyal mesafe kurallarına uyarken, görevlilerce katılım sağlayanlara dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Perihan Sürekli, Selçuk Mezarlığında defnedilirken, Kerem Sürekli'nin taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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