AK Parti İl Başkanı Sürekli, Karşıyaka'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Karınca Modeli Saha Çalışması" programı kapsamında Karşıyaka'da esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaret etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Karınca Modeli Saha Çalışması" programı kapsamında Karşıyaka'da esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla sohbet eden Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplu ulaşımda visa kart uygulamasını Türkiye'de "ilk" olarak duyurmasını eleştirdi.

Uygulamayı 9 yıl önce AK Partili belediyelerin hayata geçirdiğini kaydeden Sürekli, "Ulaşımda banka kartı uygulamasını 'ilk' olarak duyuran, bataklığa dönüştürdüğü Körfez'de pelikanlı turistik gezi planlayan bir Büyükşehir Belediyesi var. Her yaptıkları ve yapamadıklarıyla dökülüyorlar. İzmir'in uğradığı zararın ve kaybettiği zamanın haddi hesabı yok." ifadelerini kullandı.

Sürekli, Buca Metrosu'nun en çok reklam yapılan proje olduğuna değinerek, "Onda da önce 'onay vermiyorlar' diyerek sızlandılar, sonrası hüsran. İhalede 525 milyon lira zararla ikinci firmaya teslim ettikleri bu yatırımı da tartışmalı ve şaibeli bir noktaya sürüklediler." diye konuştu.

Belediyenin kentsel dönüşümden siyasi risk gördüğü için kaçtığını savunan Sürekli, şöyle devam etti:

"Plan değişikliğinden, emsal artışından da kaçıyorlar; çünkü o zaman çözüm ortaklarını küstürecekler. Halk kimin umurunda? Bu şehir, CHP zihniyetinin elinde, mutsuz insanlarla çürüyüp gidecek. Yazıktır, günahtır. Seferihisar'da enerji santrali için bir kampanya yürütüp Harmandalı, Menderes çöplüğü projelerini unutturamazlar. Bir bardak suda fırtına koparıp, İzmir'i okyanusta boğmak bu."