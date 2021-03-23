AK Parti İl Başkanı Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "Su Zirvesi" eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır su sorunuyla ilgili sempozyum, kurultay, yol haritası ve manifesto adı altında programlar düzenlediğini ancak bir sonuca ulaşamadığını savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır su sorunuyla ilgili sempozyum, kurultay, yol haritası ve manifesto adı altında programlar düzenlediğini ancak bir sonuca ulaşamadığını savundu.

Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi"ne yönelik değerlendirmede bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve küresel ısınma konularında yıllardır sempozyum, kurultay, yol haritası ve manifesto diyerek bir arpa boyu yol alamadığını öne süren Kerem Ali Sürekli, şunları kaydetti:

"Şimdi de ülkeye yön vermeye çalışıyor. Anlaşılan yine, yeniden tartışmak kolaylarına geliyor. 2008 yılında yaptıkları su zirvesi, 2016'da küresel ısınma kurultayı, 2017'de başladıkları 'İklim değişikliğine dirençli bir kent yaratma' projeleri, belediyenin tozlu raflarında öylece duruyor. Ama onlar halen, salon toplantıları düzenleyerek havanda su dövmeye devam ediyor. İzmir'in ciddi boyutta su kaçağı, alt yapı sorunu ve yıllardır iklim değişikliğine dirençli bir kent yaratacak yerel idare sorunu vardır. Bugün, yaptıkları da hizmet ve yatırım üretmeden, sorunun çözümünü ötelemekten başka bir şey değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan