AK Parti İl Başkanı Sürekli'den deniz taşkını ve su baskını tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 4 gündür etkili olan yağışın ardından yaşanan deniz taşkını ve su baskınlarının yerel yönetimin vurdumduymazlığından kaynaklandığını öne sürdü.

Sürekli yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in dört bir yanında ve Mavişehir'de her yağışta ortaya çıkan içler acısı fotoğrafın sorumlusunun, sorumluluk almaktan kaçan ve sözlerini tutmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu savundu.

Taşkınların İzmir'in kanayan yarası haline geldiğini aktaran Kerem Ali Sürekli, şunları kaydetti:

"İhmaller, alt yapı yenileme sözlerinin yerine getirilmemesi kanayan bu yarayı daha da büyüttü. Mavişehir'de, Kemeraltı'nda ve daha pek çok yerde yaşanan eziyeti ve mağduriyetleri yıllardır bir film izler gibiler. Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi'ni koskoca yazı boşa geçirerek kışa girerken, sel arifesinde karar verip açıkladılar. Şimdi de 'bu son olacak' diyorlar. Yıllardır yapmadıklarını üç beş ayda nasıl yapacaklar ' Şimdiye kadar sulara gömülen Karşıyaka Mavişehir, iş yeri sular içinde kalan Kemeraltı esnafı için hangi adımı attılar ' İzmir, bir kışı daha aynı eziyetle karşılarken, yine sözler havada uçuşuyor. İzmir artık söz değil, icraat bekliyor. Kentsel yapılanma ve yenilemelere asla kafa yormayan bir belediyecilik anlayışı olamaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan