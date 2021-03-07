AK Parti İl Başkanı Sürekli, CHP'li büyükşehir ve ilçe belediye yönetimlerini eleştirdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de CHP'li yerel yönetimlerin havanda su döven bir yönetim anlayışında olduğunu savunarak, kentin sorunlarının büyüyerek devam ettiğini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de CHP'li yerel yönetimlerin havanda su döven bir yönetim anlayışında olduğunu savunarak, kentin sorunlarının büyüyerek devam ettiğini belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat'ta yapılan kongrede yeniden il başkanı seçilen Sürekli, ilçe başkanlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Sürekli, çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getirerek, yarın seçim olacak gibi çalışacaklarını kaydetti.

Kentin sorunlarının giderek büyüdüğünü vurgulayan Sürekli, şöyle devam etti:

"Altı, üstü kan ağlayan, sorunları dağ gibi birikmiş bir İzmir var. Havanda su döven bir yerel idare var. İçine düştüğü durumu ve günü kurtarmaya çalışan bir yerel hizmet anlayışı var. Büyükşehir Belediyesinin ve CHP'li ilçe belediyelerinin kurusıkı nitelikte açıklamalarla içinde bulundukları acizlikten kurtulma telaşına düştüklerini görüyoruz. Büyükşehir Belediyesinin içine düştüğü borç batağından hiç söz etmiyorlar. İzmir'in canı yanıyor. Ama onlar asıl sorunları askıda bırakıyor, halının altına süpürüyorlar. Genel siyasete o kadar eğilimliler ki, yerel hizmet sorumluluklarını ve dolayısıyla İzmir'i unutuyorlar."

Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in metro projelerinden, bulunan krediye, tarım politikalarından belediyenin bütçesine kadar tüm söylemleri ile içi boş bir kampanya yürüttüğünü savunarak, "İş İzmir'in kaynaklarını nasıl kullandıklarına, İzmir halkının parasıyla oluşan bütçeye geldi mi susuyor. Çizdikleri tablo gerçeklikten çok uzak. Hayal dünyasında yaşamakla, hayal kurmak başka şeyler. İzmir AK belediyecilikle buluştuğunda, bunun ayrımına fazlasıyla varacak. İzmir halkı da bunu görmeye başladı. Bize düşen gece gündüz çalışmak, İzmir için İzmirlilerle birlikte hayal kurmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler