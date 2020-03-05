AK Parti İl Başkanı Salman'dan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a tepki

05.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:28

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a istifa çağrısında bulundu.

Salman, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini hatırlattı.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini vurgulayan Salman, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, -burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle- ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz.

Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini, Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir."

Salman, bu hakaretin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, onun temsil ettiği makama da yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA