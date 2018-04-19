AK Parti İl Başkanı Şahin, Soyder Üyeleriyle Bir Araya Geldi

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Soğuk Çermik Yöresi Köyleri Kalkındırma Derneği (SOYDER) tarafından düzenlenen birlik beraberlik gecesine katıldı.

Toplantıya Şahin'in yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Yuvacı ile İl Genel Meclisi Üyesi Ferhat Ünsal da katıldı. SOYDER Başkanı İbrahim Çıtır, AK Parti Sivas İl Başkanı Şahin'i derneklerinde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

AK Parti Sivas İl Başkanı Şahin ise, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek," Büyük bir coğrafyada yaşıyoruz, onun için birlik beraberlik içerisinde yaşamamız hem ekonomik kalkınmamız açısında çok önemli güç birliği ile belli bir işleri gerçekleştirebiliyoruz, dayanışma açısından hem iyi günde hem de kötü günde birlik beraberliğimiz çok önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından SOYDER Başkanı İbrahim Çıtır, İl Başkanı Şahin'e plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından aşıklar sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. - SİVAS