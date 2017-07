AK Parti İl Başkanı Revi Basınla Buluştu

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, kongre süreci ve gündeme ilişkin konularla ilgili basın toplantısı düzenledi. AK Parti İl Binasında gerçekleşen toplantıya ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



Kongre süreci ile ilgili konuşan Revi, "Kongre sürecimizin en başında delege seçimleri olacak ve listeler belirlenecek. Delegelerin belirlenmesinin ardından belde kongreleri ki Trabzon'da belde kongresi Büyükşehir statüsünde olduğumuz için olmayacaktır. 19 Ağustos Cumartesi günü itibariyle İlçe Kongreleri başlayacak ve 12 Kasım Pazar gününe kadar tamamlanacaktır. İlçelerin ardından 18 Kasım Cumartesi günü İl Kongreleri başlayacak ve 28 Şubat Pazar gününe kadar da bu süreç bitmiş olacaktır. Ülke genelinde 81 il ve 970 ilçede kongrelerimiz gerçekleşecek. Trabzon'umuz da 18 ilçemizde yapılacak kongreler ve İl Başkanlığı kongremizin tarihleri Genel Merkezimiz tarafından belirlenecektir. İl ve İlçe teşkilat yapısında ufak çaplı değişiklikler yapıldı. Trabzon özelinden bahsedersek nüfusumuz 750 binden fazla olduğu için 50 Asil ve yarısı kadar da yedek Yönetim Kurulu üyemiz olacak. Yürütme Kurulumuz yine aynı şekilde İl Başkanı dahil 15 kişiden oluşacaktır. İlçelerde ise Yönetim Kurulu Üyesi sayısı nüfusa göre ve 10 bine kadar olan ilçelerde 15 üyeden 11 üyeye, 10 binden 50 bine kadar nüfusu olan ilçelerde 20 üyeden 15 üyeye, 50 binden 100 bine kadar nüfusu olan ilçelerde 25 üyeden 20 üyeye ve 100 binden fazla nüfusu olan ilçelerde ise 30 üyeden 25 üyeye indirildi" dedi.



"Kongre takvimi kaba taslak belli"



Trabzon'da kongre takviminin kaba taslak belli olduğunu kaydeden Revi, "Bu süreç şu anda kaba taslak belli fakat 'Trabzon'da şu tarihte kongre olacaktır' diyemiyoruz. Çünkü bunu belirleyecek olan tekrardan ifade ediyorum Genel Merkezimizdir. Süreçle alakalı; 'o gidiyor, bu geliyor, o gidecek, bu gidecek' gibi yorum haberler yapılıyor, bu gayet doğal bir durum. AK Parti büyük bir aile ve burada görev almayı, kriterleri sağlayan her bir vatandaşımız isteyebilir. Burada bir bayrak taşıma süreci var, biz bayrağı en ileriye taşıyarak bizden sonra gelecek olana devrediyoruz. Bayrak taşımaktan kastımız, teşkilatımızın her kademesiyle birlikte milletimize hizmet yolunda ilerlemektir. Allah bize nasip etti, kazasız belasız ve başarılarla dolu bir süreci teşkilatımızla birlikte yürüttük. Bu kongre sürecini de aynı disiplin ve aşkla yürüteceğimizden şüphemiz yok" diye konuştu.



Şehir Hastanesi ve Yatırım Adası



Şehir Hastanesi ve Yatırım Adası ile ilgili de konuşan Revi, bu projelerin "Onur ve gurur nişanesi" olduğunu kaydetti. Revi, "Şehrimiz için önemi çok büyük olan şehir hastanesi ve yatırım adasıyla alakalı TBMM'den geçen düzenlemeler geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlandı, bu bizim onur ve gurur nişanemizdir. Sevinçliyiz ve sevincimizi her bir hemşerimizle paylaşmaktayız.Mega projelerin yanı sıra şehrimizin kaderine etkisi olan Kanuni Bulvarı için ek ödenek çıkarıldı. Aynı şekilde Güney Çevre Yoluyla alakalı da girişimler yapıldı ve yakın bir zamanda etap etap çalışmalar başlayacak. Şehrimizin güneye açılması için önemli olan bu iki proje Trabzon'un gelecek yıllarını yapılandıracaktır. Mega projelerin yanı sıra İlçelerimizde İlçe Belediye Başkanlarımızın bizzat takip ettiği projeleri sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyemizin de yürüttüğü projeler var ki bunlar da hem maddi hem manevi anlamda külfetli fakat şehrimiz için en iyisini yapma telaşında olan kadrolarımızla milletimizin yüzünü kara çıkarmayacak ve onlara layık olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



Revi, 15 Temmuz etkinlikleri ile ilgili olarak da "Demokrasi gecesi olan o gecede demokrasi nöbetini de kıymetli hemşerilerimizle birlikte tutacağız, tüm vatandaşlarımız davetlidir" ifadelerini kullandı. - TRABZON