AK Parti İl Başkanı Özden, Milletvekili Aday Adayı Oldu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özden, 2003 yılından itibaren AK Parti'nin bir neferi olarak Türkiye ve Kayseri için elinden geleni yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine milletvekili görevini layık gördüğünü belirten Özden, şunları aktardı:

"Öncelikle bu görevi bana layık gören Cumhurbaşkanımız, 2014 yılında bir gece yarısı sahurda il başkanlığı görevini bana vermişti. Gene bir akşam üzeri istifa edebileceğim, milletvekili aday adayı olabileceğim haberi geldi. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan, bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama en önemli teşekkürüm dava arkadaşlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, ilçe başkanlarımıza, önceki dönem çalıştığım ilçe başkanlarımıza, 4 dönem yönetim kurulu yaptığım ilçe başkanlarıma, 3 dönem ilde yönetim kurulu başkanlığı yaptığım arkadaşlarımın her birine. Her şeyin bir başlangıcı bir de sonu var. Yeni bir başlangıç diye umut ediyoruz inşallah."