AK Parti İl Başkanı Özden, Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, parti teşkilatlarında uzun yıllar görev alan Özden'in, resmi istifa dilekçesini İl Başkanlığına sunduğu, 28 Nisan Cumartesi aday adaylığını kamuoyuna duyuracağı aktarıldı.

Açıklamada, "İl teşkilatı olarak 14 yıldır partimize vermiş olduğu değerli katkılarından dolayı Hüseyin Cahit Özden'e teşekkür ediyor, aday adaylık sürecinin ülkemize, şehrimize, teşkilatımıza ve kendisine hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.