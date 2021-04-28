AK Parti Hakkari İl Başkanlığından öğrencilere tablet desteği

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, kentteki 15 öğrenciye tablet yardımında bulundu.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, kentteki 15 öğrenciye tablet yardımında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, parti binasında bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, tabletlerini teslim etti.

Özbek, gazetecilere, kentte daha önce gençlerle bir araya geldiklerini ve onların taleplerini not aldıklarını söyledi.

Gençlerin fikirlerini önemsediklerini belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz geldi bizi dinledi, biz de onları dinledik ve çok güzel taleplerde bulundular. Bu taleplerden bir tanesinde tablet isteğiydi. Biz de bu çocuklarımıza tablet temin ettik. Sadece bu tablet dağıtımı ile kalmadı. O toplantıda gençlerimizin çevre, sosyal faaliyetler, eğitim, sağlık ve Hakkari ile ilgili çok değerli fikirleri oldu. Bu fikirleri kamuoyuyla paylaşacağım. Gençlerimiz neler istiyor, biz neler yaptık ve şimdi neredeyiz ve bundan sonra yapmamız gerekenler nelerdir. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız."

Kentteki herkese kapılarının açık olduğunu aktaran Özbek, bölgedeki sorunları tüm kesimlerle birlikte çözmeye gayret ettiklerini aktardı.

Öğrenciler de Özbek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş