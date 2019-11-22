AK Parti İl Başkanı Öz'den 24 Kasım mesajı

22.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:55

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Öz," Ülkemizin her köşesinde ömrünü ve enerjisini geleceğimizin teminatı çocuklarımız için harcayan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihinin ve bu anlamlı günün 1981 yılından bu yana 'Öğretmenler Günü' olarak kutlanmaya başlamasının yıldönümünü karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyleyen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, mesajında şu görüşlere yer verdi:



"İlk emri oku olan bir dinin mensupları olan bizler için öğretmenlik, ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. Ayrıca, Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, "Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır" veciz sözleri ile eğitim ordusuna ne denli önem verdiğini bizlere göstermiştir. Bu itibarla siz kıymetli öğretmenlerimiz; Ülkemizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve yön verebilmesi için bilimsel düşünmeyi esas alan, insan hakları ve demokrasiyi özümsemiş, gönülleri vatan ve bayrak sevgisi ile dolu, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı nesiller yetiştirme sorumluluğunu bir an olsun bile içinizden eksik etmemelisiniz. Değerli öğretmenlerimiz, unutmamalısınız ki Ulu Önder Atatürk'ün ifade ettiği "Muasır Medeniyetler" seviyesinin üzerine çıkmak ve Türkiye'nin kendisine hedef koyduğu 2023 - 2071 hedeflerini yakalayabilmemiz için omuzlarınızda büyük bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu laikiyle yerine getireceğinizden de hiçbir kuşkum yok. Bu duygu ve düşüncelerle; bugüne kadar bu kutsal görevi büyük bir özveri içerisinde yerine getirmiş öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA