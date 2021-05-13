Ak Parti İl Başkanı Mumcu Ramazan Bayramı'nda yabancı öğrenciler ile bir araya geldi
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Ak Parti İl Başkanı Mumcu Ramazan Bayramı'nda yabancı öğrenciler ile bir araya geldi

Ak Parti İl Başkanı Mumcu Ramazan Bayramı'nda yabancı öğrenciler ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ramazan Bayramını ailelerinden uzakta geçiren Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi öğrencilerle kaldıkları yurtlarda bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ramazan Bayramını ailelerinden uzakta geçiren Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi öğrencilerle kaldıkları yurtlarda bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Memleketlerine gidemeyen uluslararası öğrencilerle bir nebze aile sıcaklığı yaşatmak istediklerini belirten İl Başkanı Mumcu, "Karadeniz Teknik Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler de bizim evlatlarımız sayılır. Malum pandemi koşullarında evlerine gidemeyen öğrenci kardeşlerimize burada ev sahipliği yapıyoruz. Bizler onların Trabzon'daki aileleriyiz. Her zaman kıymetli misafir öğrencilerimizin yanında olacağız" dedi.

Bayramların İslam aleminin ve mazlum coğrafyaların birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini dile getiren Mumcu, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını hayırlısıyla tamamladık.

Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve dualarımızı kabul eylesin. Bu vesileyle herkesin Mübarek Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, aile ve yakınlarıyla birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleşen bayramlaşmada İl Başkanı Sezgin Mumcu öğrencilere tatlı ikram etmesinin ardından toplu fotoğraf çekilerek program tamamlandı. - TRABZON

Ak Parti İl Başkanı Mumcu Ramazan Bayramı'nda yabancı öğrenciler ile bir araya geldi
Ak Parti İl Başkanı Mumcu Ramazan Bayramı'nda yabancı öğrenciler ile bir araya geldi
Ak Parti İl Başkanı Mumcu Ramazan Bayramı'nda yabancı öğrenciler ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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