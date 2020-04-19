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AK Parti İl Başkanı Mete'den "yardımlarının Valilik tarafından engellendiği iddiasıyla" ilgili...

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yardımlarının Valilik tarafından engellendiği iddiasına ilişkin, belediyenin "Ben yardım edeceğim ama devlet engel oluyor" algısı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

19.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:08
AK Parti İl Başkanı Mete'den

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yardımlarının Valilik tarafından engellendiği iddiasına ilişkin, belediyenin "Ben yardım edeceğim ama devlet engel oluyor" algısı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Mete, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Başkanının Muğla'da pandemi açısından durumun vahim olduğunu söyleyip, ölüm ve

hastalık rakamları vererek, vatandaşların bireysel ve toplumsal psikolojisine zarar vermeyi

meşru kabul ettiğini belirtti.

Mete, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Tüm batı medeniyetlerinde sistem çökmüş, dünyanın bir çok ülkesi umudunu

Türkiye'ye bağlamış ve Türkiye'den yardım talep etmektedir.

Böylesine başarılı ve örnek bir mücadele yürüten, zorda olan her vatandaşımıza, şirketlere,

kurumlara her konuda destek olan devletimiz ile dayanışmak, bu topraklarda yaşayan her bir kamu

görevlisinin ödevidir.

Kimsenin bu dönemde devletin iş yapmasına mani olmasına, devletin gücünün

örselenmesine, sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için canla başla çalışan kamu görevlilerinin

işini zorlaştırmasına ve nihayetinde kimsenin haddini aşmasına müsaade etmeyeceğiz.

Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlarımıza kaç koli yardım yapar kimlere ulaştırır

bilemem ama kendisi tüm Muğlalı hemşehrilerimize tek bir elden bir defada yardımda bulunmak

istiyorsa ülkenin en pahalı su fiyat tarifelerinden birine mahkum olan vatandaşlarımızdan 3 aylık su parası almasın."

Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının, yardımların Valilik tarafından engellendiği algısı oluşturduğunu savunarak, "Sokağa çıkma yasağı bir hafta önceden duyuruldu. Haftanın beş günü bekleyen Başkanın sokağa çıkma yasağı başladığı gün yardım etmek aklına gelmiş ve bunun da Valilik tarafından durdurulduğunu belirterek aklı sıra 'Ben yardım edeceğim ama devlet engel oluyor' algısı oluşturmaya çalışmıştır. Belediyeler şov değil hizmet yapması gerekir" ifadesini kullandı.

Mete, devletin vergilerini ötelediği, bazı alacaklarını almayacağını açıkladığı bu üç ay için Muğla'da vatandaştan bu dönemde su parası alınmamasını talep etti.

Kaynak: AA

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