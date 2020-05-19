AK Parti İl Başkanı Mete'den, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan şanlı direnişin tüm dünyada eşine ve benzerine az rastlanır bir zaferle taçlandığını belirtti.

Vatanın canla başla verilen bir mücadelenin sonucunda yurt olduğunu vurgulayan Mete, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Adlarını bile bilemediğimiz onca kahramanın bu topraklarda kanı vardır. Bugün bizlerin her şeyden evvel bu durumun farkında olmamız gerekmektedir. Vatanı için şehadeti büyük bir şeref kabul eden necip milletimiz de bu durumun farkındadır. Daha birkaç yıl önce 15 Temmuz tarihinde yurdumuza yönelik başlatılan işgal girişimine, hayasızca akına kahraman milletimiz göğsünü siper etmiştir. Henüz 15'li yaşlarında şehit olmak için cepheye koşan gençlerimiz bugün de aynı azim ve kararlılıkla çalışmakta, vatan ve millet için mücadele etmektedir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde ifade etmek isterim ki daha güçlü bir Türkiye ancak gençlerimizin gayreti ile mümkün olacaktır. Bugün yerli ve milli üretimde, bilimde, sanayide, eğitimde, sağlıkta,ekonomide kültür ve sanatta gençlerimiz çok güzel işler başarmaktadır. Gençliğe güvenimiz tamdır."

Kaynak: AA