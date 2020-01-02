AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci: "Erzincan'da il, ilçe, kadın ve gençlik kollarımızın...

02.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:43

AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı olarak tek vücut halinde hareket ettiklerini ifade ederek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da il, ilçe kongreleri ile kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri, milletimiz ile yeniden kucaklaşmamıza vesile olacaktır." dedi.



AK Parti'nin 7. Olağan Kongre sürecinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başlatıldığını kaydeden Şireci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizde Erzincan'dan sesleniyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne, inandığımız değerleri korumak için çıktığımız kutlu yürüyüşte, milletimizin gösterdiği istikameti kendimize yol bildik. Bu doğrultuda içeride ve dışarıda haklı mücadelemizi her daim sürdürdük. Millet ve hizmet aşkıyla başlayan yolculuğumuzu, ulaşımdan eğitime, kültürden sağlığa, savunma sanayisinden enerjiye başardığımız yüzlerce hedefle taçlandırdık. Ülkemiz için her zaman daha iyisini, en iyisini arzuladık. Geldiğimiz noktada, Türkiye'nin partisi olarak yeni bir döneme kucak açıyoruz. Yola çıkış amacımızı unutmadığımız gibi bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara da asla müsaade etmedik.



Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Türkiye eksik olmadı. Bu uğurda milletimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günkü aşkla bir kez daha hazırız. Sevgili kardeşim, inanmak, emek harcamak, geçmişi bilerek yarına bakmak, azimle hedefe yürümek, engeller karşısında yılmamak bizi biz yapan değerlerdir." ifadeleriyle başladığı mektubunu, "Dünkü başarılar yarınını aydınlatan ışığındır. Hep daha ileriyi hedefler ve aşkla çalışırsan hiç yorulmazsın. Kalbini ortaya koyarak yürürsen yol arkadaşlarınla tek vücut olursun. Aklınla hareket edersen tuzaklara düşmezsin. İnancın varsa, umudun da vardır. İnanç varsa, imkan da vardır. Başaracağına inan. Kendin için, ailen için, Türkiye için. İnandığın yolda yürü diyoruz.



29 Kasım Pazar günü Belde ve ilçe delege seçimlerimizi başlatarak 15 Aralık Pazar günü itibariyle bu süreci tamamladık. 28 Aralık 2019 Cumartesi günü itibariyle beldelerimizde kongre süreci başladı. 12 Ocak 2020 Pazar günü itibariyle tüm beldelerimizde kongrelerimiz tamamlanmış olacak. İlçe kongre sürecimiz ise 22 Şubat 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 26 Temmuz 2020 Pazar günü itibariyle sona erecek.



İl kongre sürecimiz ise 08 Ağustos 2020 Cumartesi itibariyle başlayacak ve 29 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle tamamlanmış olacak. Buradan bir kez daha sizlerin aracılığıyla Türkiye için içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelelere devam edecek, inandığımız yolda yürüyeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA